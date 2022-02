O armamento de guerra estava com um criminoso, que após trocar tiros com os policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT), foi ferido e socorrido ao Hospital Municipal de Belford Roxo, mas acabou não resistindo - Twitter / Pmerj

Publicado 02/02/2022 11:49 | Atualizado 02/02/2022 11:55

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) realizam desde o início da manhã desta quarta-feira (02/02), uma operação nas comunidades Gogó da Ema e Santa Tereza, em Belford Roxo. Unidades do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA) dão apoio à ação. Até o momento, 01 fuzil calibre 5.56 foi apreendido. Confira o vídeo da apreensão da arma: