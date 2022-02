Álvaro Luiz Luna foi sequestrado por criminosos em dezembro do ano passado - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 01/02/2022 20:01 | Atualizado 01/02/2022 20:16

Belford Roxo - Uma ação conjunta da Polícia Civil do Rio de Janeiro (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu nesta terça-feira (01/02), no bairro Pacaembu, em Uberlândia (MG), Darlan Nascimento Duarte Silva, de 23 anos, o terceiro suspeito de sequestrar, matar, esquartejar e queimar o aposentado Álvaro Luís Luna, de 57 anos , em dezembro do ano passado, no bairro Shangrilá, Belford Roxo.