Representantes da Secretaria da Cultura e a Comitiva Real da Nigéria visitaram Santa Tereza - Divulgação

Publicado 01/02/2022 16:46 | Atualizado 01/02/2022 16:53

Belford Roxo - A cidade de Belford Roxo recebeu, no último sábado (29/01), pela primeira vez uma Comitiva Real da Nigéria, que visitou o Condomínio Minha Casa, Minha Vida, no bairro Santa Tereza. Ela foi composta por Obás (reis e príncipes) e sacerdotes do culto tradicional Iorubá para palestras sobre a relação Brasil e Nigéria. As atividades são para a gravação de um documentário que a comitiva está produzindo e escolheram Belford Roxo pelo trabalho que o município realiza no combate às intolerâncias.

O secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, acompanhou a comitiva durante a visita ao bairro Santa Tereza e reafirmou o trabalho que o setor faz sobre a cultura Afro. “A Prefeitura tem a preocupação em levar às comunidades, através da arte e do lúdico, conhecimento e informação para combatermos qualquer tipo de preconceito e discriminação. A cultura serve para nos identificar como sujeitos de uma mesma sociedade", explicou o secretário.

Para falar sobre Egungum aspectos culturais e religiosos na tradição Africana e tradição Brasileira, o Obá Ibadan, Kabiesi Sangokunle fez uma breve palestra. "É muito importante esse trabalho que a Prefeitura de Belford Roxo tem feito através da Secretaria de Cultura em levar a Cultura Afro nas comunidades e escolas mostrando a população que o Brasil possui raízes Africanas. O recém-criado Conselho Municipal de Igualdade Racial é um grande avanço para se debater as políticas públicas de igualdade", destacou. Além disso, tiveram também exposições de roupas, apresentação musical Africana e workshop de penteados afro com a comitiva real.