A mudança de planos na maior festa popular do país, não diminuiu o ritmo dos trabalhos na agremiação do bairro Parque São VicenteDivulgação

Belford Roxo – O adiamento dos desfiles das Escolas de Samba do Rio de Janeiro para o mês de abril, pegou de surpresa a equipe administrativa da Inocentes de Belford Roxo. Inicialmente marcado para o final de fevereiro, a mudança de data aconteceu no dia 21 de janeiro, entre os prefeitos do Rio, Eduardo Paes, e de São Paulo, Ricardo Nunes, quando selaram a decisão devido ao aumento de casos da variante Ômicron, da Covid-19. A mudança de planos na Maior Festa Popular do país, não diminuiu o ritmo dos trabalhos na agremiação carnavalesca do bairro Parque São Vicente, em Belford Roxo.

O presidente Reginaldo Gomes com o carnavalesco Lucas Milato Divulgação “É muito complicado essa mudança para nós que administramos nossas escolas com pouquíssimo dinheiro, pois significa mais despesas e total alteração no nosso cronograma de atividades. Fazer um bom carnaval na Série Ouro é muito caro, sendo necessário buscar alternativas para apresentar um espetáculo digno para o público. Iniciei meu trabalho em junho de 2021, criando figurinos, contratando profissionais e artistas, confeccionando protótipos de fantasias e comprando materiais. Em setembro iniciei os ensaios, a confecção das fantasias, o barracão de alegorias e trouxe de Parintins, interior do estado do Amazonas, o escultor, Euler Kataki, de 39 anos, para assumir a missão de confeccionar em Belford Roxo, as esculturas que serão usadas nos carros alegóricos da Inocentes” disse o presidente da escola, Reginaldo Gomes.

O trabalho de montagem das fantasias cheguem em ritmo forte Divulgação Atualmente centenas de pessoas entre artistas, costureiras, marceneiros, eletricistas, ferreiros, aderecistas, chapeleiros, sapateiros, escultores, entre outros profissionais, prestam trabalho nos ateliers, na quadra de ensaios e no barracão da Inocentes.

“Mas se pensarmos pelo outro lado, alguns profissionais vivem do carnaval e com a alteração terão mais tempo trabalhando, significando renda a mais no orçamento familiar, isso é bom, porque ficaram quase dois anos sem remuneração por causa da pandemia. E muitos sobreviveram graças às diversas ações de doações realizadas pelas diversas entidades, agremiações e algumas pessoas físicas. Os trabalhos na Inocentes continuarão, mesmo que tenhamos ganhado um prazo maior para realização da folia, prosseguiremos no ritmo normal. Temos muita coisa para fazer, pois nosso projeto é grandioso e estamos na disputa do campeonato", ressaltou Reginaldo Gomes.

O trabalho no barracão segue intenso Divulgação “A meia-noite dos tambores silenciosos", do carnavalesco Lucas Milato. O tema aborda o evento realizado, no Pátio do Terço, quando as nações de Maracatu se unem e fazem um ritual invocando seus ancestrais. A Inocentes de Belford Roxo será a segunda escola a passar pelo Sambódromo no segundo dia de desfile da Série Ouro, com o enredo, do carnavalesco Lucas Milato. O tema aborda o evento realizado, no Pátio do Terço, quando as nações de Maracatu se unem e fazem um ritual invocando seus ancestrais.