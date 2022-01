A Avenida Retiro da Imprensa teve alguns buracos cobertos com nova camada de asfalto - Rafael Barreto / PMBR

A Avenida Retiro da Imprensa teve alguns buracos cobertos com nova camada de asfaltoRafael Barreto / PMBR

Publicado 28/01/2022 17:00 | Atualizado 28/01/2022 17:03

Belford Roxo - As obras não param em Belford Roxo. Durante a semana, as equipes das Secretarias de Conservação e de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios colocaram a mão na massa e distribuíram seus funcionários pelos quatro cantos da cidade. A operação tapa-buraco passou pela Avenida Joaquim da Costa Lima, bairro Santa Maria, Avenida Tenente Armindo Leal Gonçalves, bairro Sargento Roncalli, Praça de São Vicente, rua Itaperú, em São Leopoldo, e Avenida Retiro da Imprensa, no Centro. Também aconteceu a concretagem da rua Alfa no Babi e a concretagem das calçadas da Avenida Parque da Várzea do Carmo, no Vilar Novo.

Morador da Rua Alfa, no Babi, Raimundo Lopes destacou que a concretagem acabou com a lama Rafael Barreto / PMBR Morador há 30 anos da rua Alfa, no Babi, Raimundo Lopes explicou que até as obras chegarem seus filhos sujaram muito os pés de lama ao irem para a escola, assim como moradores que usavam sacos plásticos nos pés ou andavam com um pano para limpar os sapatos. “Vou até comprar um sapato novo para ir à igreja, pois o progresso chegou e é maravilhoso de se ver”, disse.