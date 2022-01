Jhenyfer Dias dos Santos Mattos acompanhada dos policiais na chegada a 54ª DP (Belford Roxo) - Reprodução

Jhenyfer Dias dos Santos Mattos acompanhada dos policiais na chegada a 54ª DP (Belford Roxo)Reprodução

Publicado 26/01/2022 19:16 | Atualizado 26/01/2022 19:53

Belford Roxo – Policiais militares do Serviço Reservado do 39º BPM (Belford Roxo) resgataram, nesta quarta-feira (26/01), a adolescente Jhenyfer Dias dos Santos Mattos, de 15 anos, que desapareceu na última segunda-feira (24/01), em Belford Roxo, após sair para comprar alface, em um supermercado , no bairro Xavantes. Os agentes resgataram a jovem na Rua Vargas Coutinho, no Bairro Piam, também em Belford Roxo. Segundo o relato dos pais nas redes sociais, a jovem foi encontrada pelos policiais militares dentro de uma favela belforroxense, no Morro do Castelar. Veja o relato abaixo: