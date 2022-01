Equipe da Secretaria Executiva de Políticas de Saúde Mental de Belford Roxo reunida na Praça Joaquim Batista, no Centro - Divulgação

Equipe da Secretaria Executiva de Políticas de Saúde Mental de Belford Roxo reunida na Praça Joaquim Batista, no CentroDivulgação

Publicado 27/01/2022 18:45 | Atualizado 27/01/2022 19:07

Belford Roxo – Em encerramento a campanha “Janeiro Branco” 2022, a Secretaria Executiva de Políticas de Saúde Mental de Belford Roxo, levou a abordagem aos belforroxenses, nesta quinta-feira (27/01), na Praça Joaquim Batista, no Centro, com a importância redobrada com uma missão fundamental em tempos de pandemia: inspirar as pessoas a participarem de um grande pacto universal em defesa da Saúde Mental da humanidade.



A secretária Executiva de Políticas de Saúde Mental, Claudia Polycarpo, ao lado de Dejane Nascimento, diretora técnica CAPS AD Belford Roxo (direita) Divulgação “Cada vez mais o Mundo percebe a importância de estar bem com suas emoções e sentimentos para sua qualidade de vida. Somos privilegiados de disseminar este legado em tempos tão difíceis para a humanidade, repensar nossas atitudes diante dos percalços da vida e buscar ajuda sim”, disse a secretária Executiva de Políticas de Saúde Mental, Claudia Polycarpo.

Os profissionais de saúde chamaram a atenção dos moradores para a importância da saúde mental Divulgação

Banners colocado na praça chamavam a atenção para a saúde mental Divulgação