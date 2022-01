Pistola apreendida por policiais militares do 39º BPM na Comunidade Parque Floresta - Twitter / Pmerj

Publicado 28/01/2022 11:20 | Atualizado 28/01/2022 11:24

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), com apoio do 21º BPM (São João de Meriti), apreenderam na manhã desta sexta-feira (28/01), uma pistola na Comunidade Parque Floresta, em Belford Roxo.

O 39º BPM, com apoio de unidades do 3º Comando de Patrulhamento de Área (3CPA), realiza desde o início da manhã operações nas comunidades São Leopoldo e Parque Floresta, ambas em Belford Roxo.