O coordenador William do Vale destacou que unidade faz palestras todos os meses - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 27/01/2022 18:24 | Atualizado 27/01/2022 18:29

Belford Roxo - A saúde de Belford Roxo tem investido nas campanhas de conscientização. Além do Janeiro Branco (Campanha de Conscientização da Saúde Mental), o mês também é lilás para reforçar os cuidados e diagnóstico da Hanseníase. A equipe da Unidade de Saúde da Família do Vilar Novo realizou, nesta quinta-feira (27/01), uma palestra informativa para os pacientes que estavam esperando atendimento.



O administrador da unidade, William do Vale, informou que está seguindo o cronograma do Ministério de Saúde em questão das campanhas de conscientização. “As unidades têm que servir à comunidade. Fazemos palestras todos os meses de acordo com o tema em evidência para levar informação aos moradores da região”, destacou William.

“Não temos restrição de atendimento. O tratamento da saúde começa pela boca e o paciente precisa ser tratado para poder melhorar a saúde do seu corpo e conseguir combater a doença com mais facilidade”, resumiu o dentista Flávio Arides.



A enfermeira Marise Marques e a técnica de enfermagem Maria da Aparecida passaram aos pacientes informações sobre a doença. “A hanseníase é milenar e antes era chamada de lepra. É importante as pessoas olharem para o próprio corpo em casa depois do que falamos sobre os sintomas e os sinais.

Queremos acabar com esse tabu de que a doença se pega instantaneamente ao toque, pois esse contágio é de longo prazo (de dois a seis anos, podendo chegar a dez) em contato com a pessoa contaminada. Mas assim que se inicia o tratamento, o paciente não transmite. Ele é realizado no CACE em Santa Maria, todas às quartas-feiras com a médica Ana Clara”, explicou Marise Marques.