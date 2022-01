As crianças se divertem com diversas atividades culturais do Recrearte - Divulgação

Publicado 26/01/2022 18:46 | Atualizado 26/01/2022 18:48

O Recrearte leva uma série atividades culturais a diversos bairros Divulgação Belford Roxo - A Secretaria de Cultura de Belford Roxo está realizando o projeto cultural itinerante, que oferece diversas atividades com Oficina de Circo, oficina de artes plásticas, Gincana cultural, oficina de slime e Contação de história. O próximo evento será no sábado (29/01), no condomínio Arezo, no bairro Roseiral. Na semana passada, a ação foi no bairro Vila Pauline. Cada evento atende, em média, 120 crianças.O evento faz parte do circuito cultural Rafael Diamante, realizado pela Secretaria de Cultura, financiado com recurso federal da Lei Aldir Blanc. Ao todo serão beneficiadas mais de 500 crianças com o projeto Recrearte.

Os próximos eventos serão no Barro Vermelho (12/02) e São Leopoldo (12/02). “São atividades focadas na primeira infância. Conseguimos solucionar a Lei Aldir Blanc, que beneficiou diversos artistas do município. A contrapartida deles é levar cultura para a população”, frisou o secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes.