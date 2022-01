Belford Roxo

Secretaria de Saúde de Belford Roxo promove encontro e debate atendimento ao paciente oncológico

O evento foi realizado no auditório do Hospital Fluminense, em Areia Branca, e buscou tratar da prevenção e diagnóstico precoce do câncer e a otimização da regulação dos pacientes

Publicado 25/01/2022 17:45 | Atualizado há 2 horas