A criançada deu boas risadas com a apresentação do espetáculo no condomínio Arezzo - Divulgação

Publicado 31/01/2022 19:02 | Atualizado 31/01/2022 19:02

Belford Roxo - A Secretaria de Cultura de Belford Roxo promoveu, no último sábado (29/01), no Condomínio Arezzo, no bairro Roseiral, o projeto cultural itinerante Recrearte, que oferece diversas atividades com Oficina de Circo, oficina de artes plásticas, Gincana cultural, oficina de slime e Contação de história. Cerca de 100 crianças participaram das atividades. No dia 5 de fevereiro, o projeto, que é financiado com recursos da Lei Aldir Blanc, será apresentado no bairro Barro Vermelho.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, o Recrearte tem como um dos principais objetivos despertar o interesse do público infantil pela iniciação na arte. “Estamos levando cultura para as crianças dentro das comunidades. Isso é fundamental para o desenvolvimento delas, que estão inseridas em um conceito de cidadania”, finalizou Bruno Nunes, destacando que as brincadeiras são atividades focadas na primeira infância.