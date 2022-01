As inscrições são realizadas presencialmente, até o dia 2 de fevereiro, na Firjan SENAI Nova Iguaçu - Divulgação / Bayer

As inscrições são realizadas presencialmente, até o dia 2 de fevereiro, na Firjan SENAI Nova Iguaçu Divulgação / Bayer

Publicado 30/01/2022 12:14 | Atualizado 30/01/2022 12:23

Belford Roxo - O projeto “Elas da Bayer: Impulsionando mulheres para a Indústria” realizado em colaboração com a Firjan SENAI SESI, está com inscrições abertas até a próxima quarta-feira (02/02). A iniciativa tem o objetivo de promover qualificação e formação profissional feminina. O projeto, que oferece 25 vagas gratuitas para o curso de operadora de produção industrial, está sendo idealizada pelo GROW (Representação e Oportunidades Crescentes para Mulheres, na sigla em português), grupo de afinidade da companhia que promove ações de equidade de gênero.

Para participar do projeto, é preciso ter o ensino fundamental completo. O programa é voltado para mulheres cisgênero e transgênero, em situação de vulnerabilidade social, maiores de 18 anos e moradoras de Belford Roxo e municípios vizinhos, na Baixada Fluminense.



Ana Isabel dos Santos, Gerente de Relações com a Comunidade do Parque Industrial de Belford Roxo e uma das líderes de Inclusão e Diversidade na unidade da Bayer na cidade, explica a importância de ações afirmativas como essa. “Ainda que a participação de mulheres no mercado de trabalho aumente gradativamente nos últimos anos, os números ainda são poucos representativos para o gênero feminino, considerando que 54,5% das mulheres com 15 anos ou mais integravam a força de trabalho em 2019, enquanto a participação masculina era de 73,7%, de acordo com dados do IBGE divulgados no ano passado.

Quase metade dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, logo a conta não fecha. Com o projeto, queremos contribuir para formação técnica e geração de renda dessas pessoas e consequentemente ampliar a participação feminina na indústria, uma vez que o setor é majoritariamente masculino”, afirma.



Inscrições e documentos necessários





As inscrições são realizadas presencialmente, até o dia 2 de fevereiro, na Firjan SENAI Nova Iguaçu (Rua Gérson Chernicard, 1319, bairro da Luz, Nova Iguaçu). O horário de atendimento é das 9h às 18h. As candidatas devem seguir protocolos de saúde e segurança, como uso de máscara e distanciamento entre as pessoas no local. É necessário levar os seguintes documentos de identificação: cópia da cédula de identidade, cópia do CPF, cópia do comprovante de residência, comprovante de conta bancária, comprovante de escolaridade e requerimento de inscrição preenchido com letra legível. Para mais informações, consulte o edital

O processo seletivo será constituído por etapas de comprovação de documentos e entrevistas em grupo e individuais. O resultado será divulgado no dia 8 de fevereiro, às 14h, na unidade Firjan SENAI Nova Iguaçu.



Serviço:



Elas da Bayer: Impulsionando mulheres para a Indústria

Inscrições: até o dia 02/02/2022



Local: Firjan SENAI Nova Iguaçu



Endereço: Rua Gérson Chernicard, 1319, em Nova Iguaçu, das 9h às 18h



Documentos necessários: Cópia da cédula de identidade, cópia do CPF, cópia do comprovante de residência, comprovante de conta bancária, comprovante de escolaridade (histórico escolar, diploma, certificado ou declaração de escolaridade atualizada) e requerimento de inscrição preenchido com letra legível.