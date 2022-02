O crime assustou os moradores do bairro Parque São José - Reprodução

Publicado 31/01/2022 18:53 | Atualizado 31/01/2022 18:59

Belford Roxo - Um homem ainda não identificado foi morto com vários tiros, na tarde desta segunda-feira (31/01), no bairro Parque São José, em Belford Roxo. O crime aconteceu em plena luz do dia, assustando os moradores da área. No chão, diversas cápsulas de fuzil foram encontradas.





No chão, diversas cápsulas de projetil de fuzil foram encontradas Reprodução De acordo com as informações dos moradores, a vítima estava na esquina da Estrada Rio de Janeiro com Aníbal da Mota, quando foi surpreendida pelos assassinos que fugiram logo em seguida.Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para o local.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) deve assumir às investigações.