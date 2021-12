Álvaro Luiz Luna, de 57 anos, está desaparecido desde a madrugada de domingo, segundo familiares - Reprodução Facebook

Álvaro Luiz Luna, de 57 anos, está desaparecido desde a madrugada de domingo, segundo familiaresReprodução Facebook

Rio - Um homem está desaparecido desde a manhã deste domingo, quando teve sua casa invadida por criminosos, no bairro Shangrilá, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Identificado como Álvaro Luiz Luna, de 57 anos, o morador teria sido levado pelos criminosos junto com um carro durante o roubo ao imóvel.

De acordo com informações compartilhadas por parentes, ladrões invadiram a residência onde Álvaro mora por volta das 4h da manhã deste domingo. Os criminosos teriam entrado no local para praticar furtos, mas decidiram roubar o carro da vítima, que acabou sendo levado junto.

"Gente, esse é MEU PAI. Entraram na casa dele por volta das 4 horas da manhã de domingo levaram ele e o carro. Peço que nos ajudem a encontrar ele. Por favor, não passe informação falsa. A família agradece", compartilhou Tamirys Luna, filha de Álvaro.

Após o ocorrido, moradores do bairro Shangrilá fizeram um ato contra a crescente violência na região. A estrada Miguel Couto, uma das principais vias do bairro, foi bloqueada com entulhos incendiados pelos manifestantes. O ato buscava chamar a atenção das autoridades.

Segundo os moradores do bairro, bandidos tem cometido crimes constantemente e sem nenhuma repreensão da polícia na região. Quem vive no local fala sobre a rotina de medo e da falta de policiamento. "Se tivesse policiamento nas ruas de Belford roxo, não teria tanto assaltos por aqui. Aqui você só vê uma viatura se chamar no 190. Isso quando vem, né?", compartilhou uma usuária do Facebook.

Em nota, a Polícia Militar disse que o 39ºBPM (Belford Roxo) não foi acionado para a invasão do imóvel, mas garantiu que o policiamento segue intensificado na região do bairro Shangrilá, em Belford Roxo, e "com equipes atentas às possíveis alterações na localidade".