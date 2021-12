Polícia Ambiental demole construções irregulares na Zona Oeste - Divulgação

Polícia Ambiental demole construções irregulares na Zona OesteDivulgação

Publicado 27/12/2021 17:50

Rio - Policiais Militares, por meio do Comando de Polícia Ambiental (CPAm), detiveram seis pessoas e demoliram três construções irregulares durante uma operação em Rio das Pedras, Gardênia Azul e Itanhangá, na Zona Oeste do Rio. As áreas são dominadas pela milícia.



Segundo a CPAm, as construções foram feitas em áreas de proteção ambiental. No Itanhangá, os agentes encontraram sete apartamentos construídos de forma irregular e três pessoas foram conduzidas para a 16ª DP (Barra da Tijuca). Na Avenida Beira Rio, em Rio das Pedras, outro edifício foi flagrado pelos policiais. Um homem foi levado para a 32ª DP (Taquara).



Na comunidade da Colônia, às margens da Transolímpica, um outro homem foi detido em uma outra obra irregular. Já na área Central de Rio das Pedras, os agentes encontraram uma demolição irregular e encaminharam um homem para a delegacia da Taquara.