Até o momento, foram abordados 288 veículos e aplicadas 256 multas - Divulgação/Secretaria Municipal de Transportes

Publicado 27/12/2021 20:47

Rio - Com a chegada de grande quantidade de turistas na cidade do Rio para as celebrações de fim ano, a Coordenadoria de Fiscalização da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) reforçou as ações nos principais pontos turísticos do município, na Rodoviária do Rio e nos aeroportos Santos Dumont, no Centro do Rio, e Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador.

Nas últimas três semanas, em parceria com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), do Departamento de Trânsito do Rio (Detran) e do Departamento de Transportes Rodoviários do estado (Detro), as operações verificaram a regularidade na cobrança da tarifa em táxis e o estado de conservação dos veículos usados para esse serviço, além da validade dos documentos.

As condições do transporte de vans e de fretamento turístico também foram alvos das ações. Os fiscais da SMTR ainda atuam para coibir a parada ou estacionamento em locais não permitidos. Até o momento, foram abordados 288 veículos e aplicadas 256 multas. As operações de fiscalização seguem intensificadas em diversos pontos da cidade e em diferentes turnos durante todo o verão.

A pasta ressaltou que qualquer pessoa pode denunciar a má prestação de serviços para a Prefeitura do Rio por meio da Central de Atendimento 1746. "Este registro é importante para que as denúncias sejam tratadas de forma administrativa, possibilitando soluções mais ágeis e inclusão nas estatísticas da Prefeitura para fins de planejamento", informou a SMTR.