Publicado 27/12/2021 16:20

Rio - O Portal dos Procurados divulgou nesta segunda-feira (27), um cartaz para obter informações sobre o foragido Emanuel dos Santos, de 34 anos, acusado de assaltar uma mansão em São Conrado, na Zona Sul do Rio, no dia 24 de julho deste ano. Ele contou a ajuda de outros dois comparsas, Antônio Cordeiro de Freitas e Danilo Santos Olímpio que já foram presos. O caso é investigado pela 15ª (Gávea).

De acordo com o depoimento da vítima, no dia da ação do bando, o interfone tocou e alguém dizia estar procurando pelo caseiro, mas o funcionário não estava na casa. O marido da vítima, que estava de saída, notou que um pino do portão da garagem estava faltando, ele procurou o material para consertar e saiu de carro, deixando a mulher sozinha em casa.

Cerca de quinze minutos depois, a vítima foi à lavanderia, que segundo ela, não é um cômodo fácil de encontrar pois é um caminho bem diferente dentro da residência. Quando chegou ao local, escutou vozes masculinas, e quando se virou viu dois homens com uma arma curta na mão de um deles. A dupla a ameaçou com a arma e mandou que ela não gritasse. Eles exigiram que ela entregasse dinheiro e joias.

A vítima subiu até o quarto com os criminosos e entregou as joias, mas os assaltantes diziam que queriam mais dinheiro e mais joias. Além disso, exigiram a senha de um cofre no interior da casa. A mulher disse que não sabia a senha e um deles arrancou o cofre de dentro do armário e não encontrou mais objetos de valor.



Antes de irem embora, os assaltantes exigiram a gravação das câmeras de segurança, além de dois faqueiros do armário da sala. Eles também arrancaram um telefone que estava na cozinha. Depois disso os criminosos subiram com a vítima, e a trancaram no banheiro do quarto da filha e fugiram. Contra Emanuel foi expedido um mandado de prisão pela 31ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2º - CP).



As buscas pelo autor do crime, ainda em liberdade, continuam unidade responsável pela investigação pede informações sobre a localização Emanuel dos Santos, sejam repassadas para o Disque Denúncia que recebe pelos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).