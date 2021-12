Queima de fogos em Copacabana, na Zona Sul - Agência O Dia / Arquivo

Publicado 27/12/2021 14:06 | Atualizado 27/12/2021 17:56





A mudança no clima da cidade já começa nesta segunda-feira (27), quando são esperadas pancadas de chuva durante a tarde e à noite. A máxima prevista para hoje é de 35ºC e a mínima fica em 19ºC, com ventos fracos a moderados. Rio - Depois de celebrar um Natal ensolarado e com altas temperaturas, a virada do ano dos cariocas será mais chuvosa e com queda nos termômetros. De acordo com o Climatempo, o Réveillon (31) será de sol com muitas nuvens durante o dia e haverá períodos nublados, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Os termômetros podem registrar máxima de 29ºC e mínima de 21ºC. No primeiro dia de 2022, a temperatura volta a subir, com máxima de 31ºC e mínima de 25ºC. O dia será de sol, com aumento de nuvens, e há previsão de pancadas de chuva à noite.A mudança no clima da cidade já começa nesta segunda-feira (27), quando são esperadas pancadas de chuva durante a tarde e à noite. A máxima prevista para hoje é de 35ºC e a mínima fica em 19ºC, com ventos fracos a moderados. Às 14h20, a cidade entrou em estágio de mobilização e registrou chuva fraca e moderada em bairros de todas as regiões. Segundo o Sistema Alerta Rio, da prefeitura, núcleos de chuva que avançam da Baía de Sepetiba em direção ao município perdem força, mas outros núcleos de chuva moderada se deslocam em direção à Zona Norte.

Ainda com altas temperaturas, a terça-feira (28) pode registrar máxima de 33ºC e mínima de 21ºC, com ventos fracos a moderados. Apesar do dia de sol, há previsão de aumento de nuvens na parte da manhã e pancadas de chuva devem ocorrer durante a tarde e noite. As temperaturas continuam caindo no Rio durante a semana e a máxima esperada para a quarta-feira (29) é de 29ºC e mínima de 21ºC, com aumento de nuvens durante a manhã e pancadas de chuva à tarde. Com ventos fracos a moderados, não há previsão de chuva na parte da noite.

O penúltimo dia do ano será de sol com muitas nuvens. Na quinta-feira (30), são esperadas pancadas de chuva à tarde e também à noite e ventos fracos a moderados. De acordo com a meteorologista chefe do Alerta Rio, Juliana Hermsdorff, a instabilidade acontece por conta do calor e do tempo abafado, principalmente na segunda, terça e quarta-feira. Já na quinta e sexta, haverá a formação de um canal de umidade na região Sudeste, que mantém a previsão de chuva.

"Essa semana será de tempo instável por conta do calor, do tempo abafado, principalmente no final dessa segunda, terça e quarta-feira. A gente tem chuva principalmente na tarde e noite. Terça-feira em forma de pancadas e na quarta-feira, chuva fraca a moderada. Na quinta e na sexta-feira, a gente vai ter a formação de um canal de umidade aqui na região Sudeste e segue ainda com previsão de chuva a qualquer hora do dia. Na sexta-feira, principalmente no final do dia, a gente tem previsão de chuva. A noite do dia 31 tem essa previsão de uma chuva fraca a moderada, então provavelmente vai ser uma noite com tempo fechado", explicou a meteorologista.