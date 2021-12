PM do Rio recebe mais de 4 mil novos coletes balísticos e cerca de 200 armas não letais - Divulgação

Publicado 27/12/2021 16:09 | Atualizado 27/12/2021 16:10

Rio - A Polícia Militar recebeu, nesta segunda-feira, 4.360 coletes balísticos e 215 armas não letais em cerimônia, na sede da Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM), no Centro. A entrega do material tem seus recursos fruto de emendas parlamentares aprovados por deputados federais da bancada fluminense na Câmara. Os itens fazem parte de um investimento de pouco mais de R$ 16 milhões.

Segundo a PM, os novos equipamentos agregarão valor às ações de segurança pública e serão fundamentais para redução da vitimização policial. "Transmito meus cumprimentos ao deputado Hugo Leal, líder da bancada fluminense na legislatura anterior, para agradecer a todos os parlamentares do nosso estado que lutaram pela melhoria da segurança pública", disse o secretário da SEPM, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, durante a solenidade.



As emendas parlamentares foram encaminhadas pelos deputados federais que cumpriram seus mandatos entre 2014 e 2018. A verba destinada à Corporação foi de R$ R$ 16.027.755 para a aquisição dos 4.360 coletes nível IIIA e R$ 712.014,22 para compra dos 215 equipamentos não letais.



Ainda segundo o coronel, os 4.360 coletes fazem parte de um conjunto de 20 mil desses equipamentos de proteção individual adquiridos pela SEPM por meio de outras fontes de recursos.



"Virão mais equipamentos por aí, seja através de emendas parlamentares, utilização de fundos e de recursos próprios, em prol de uma Polícia Militar mais equipada e moderna. Nosso foco é disponibilizar para os nossos policiais dignidade e melhores condições de trabalho, e para nossa população, mais segurança e qualidade na prestação do serviço", enfatizou o coronel Henrique.