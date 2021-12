Salva-Vidas - Foto: Vinícius Manhães

Salva-VidasFoto: Vinícius Manhães

Publicado 27/12/2021 16:08

Rio - Neste primeiro fim de semana do verão, o Corpo de Bombeiros do Rio realizou 632 resgates e 25.811 prevenções em toda a orla das praias do território fluminense. Aproximadamente 100 crianças receberam o auxílio de guarda-vidas para localizarem seus responsáveis.

Na área do 3º GMar (Copacabana) foram realizados 214 socorros; no Recreio dos Bandeirantes, 176 resgates; e na área do 18º GBM (Cabo Frio), 105.

Até março, a corporação está empenhada na Operação Verão 2021/2022, reforçando as ações táticas de prevenção e salvamento marítimo em todo o Estado. Nesta época, há registros de aumento significativo da frequência de banhistas e do tráfego de embarcações em praias, rios, lagoas e lagos nesta época do ano.

O planejamento estratégico da corporação para o período engloba a ampliação do efetivo empenhado na orla fluminense, por meio do pagamento do Regime Adicional de Serviço (RAS), além de investimentos de mais de R$ 3 milhões em viaturas e equipamentos.

Recomendações do Corpo de Bombeiros RJ para evitar afogamentos:

- Procurar sempre locais próximos aos postos de guarda-vidas;

- Respeitar as placas e/ou bandeiras de sinalização;

- Perguntar ao guarda-vidas qual o local mais apropriado para o banho de mar;

- Não ingerir bebidas alcoólicas e entrar no mar;

- Evitar entrar na água logo após se alimentar;

- Não desviar a atenção das crianças. Vale identificá-las com nome e telefone para contato;

- Caso saiba e pretenda nadar, a orientação é praticar a atividade paralelamente à areia;

- Evitar locais que são conhecidos como points de surfistas. Desta forma, é possível prevenir acidentes com pranchas.