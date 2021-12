Cariocas enchem os postos em dia de retomada da vacinação na cidade do Rio - Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 27/12/2021 14:02 | Atualizado 27/12/2021 14:57

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) informou, nesta segunda-feira (27) que espera aplicar 1,1 milhão de doses contra covid-19 em janeiro de 2022. O imunizante será destinado a dose de reforço e às crianças, que são um novo grupo a ser imunizado contra a doença. Nesta segunda, os postos reabriram após o feriado de Natal. O público-alvo desta semana, a última do ano, é de pessoas com 55 anos ou mais para tomar a terceira dose.

No posto de saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, Zona Norte do Rio, mesmo com filas os cariocas não se intimidam e aguardam para serem imunizados. A restauradora, Letícia Dale Munhoz, foi ao local tomar a terceira dose e disse que o local estava mais cheio do que das outras vezes. "Está bastante cheio, mais do que quando eu vim tomar a primeira e a segunda dose [...] A vacinação é super importante para que a gente tenha mais proteção e vamos vacinar, todo mundo vacinando. Protegendo desse vírus, tentando acabar com a pandemia", disse.

A diarista Roseli Casemiro disse que saiu para tomar a vacina em seu horário de almoço. "É muito importante porque eu trabalho com pessoas idosas, entro em várias casas, pego ônibus todo dia então eu estou feliz da vida que consegui tomar", comemorou.

O advogado Juliano Patiu, de 28 anos, foi ao local tomar a segunda dose e chamou atenção para as perdas que a pandemia deixou. Ele destacou a importância da vacina para evitar que mais mortes ocorram. "É de suma importância essa campanha de vacinação e que as pessoas também tomem a terceira dose e as demais vacinas, como a vacina da gripe por exemplo. É importante que todas as pessoas se vacinem, se protejam, continuem tomando as medidas de proteção e ouvindo a ciência que é o mais importante", destacou.

No Rio, mais de 5,4 milhões de cariocas estão com o calendário vacinal completo. O número equivale a 96,4% da população que vive no município. Até esta segunda, mais de 1,4 milhões de pessoas receberam a dose de reforço. Todos os postos de vacinação estão aplicando a D1 da vacina contra covid-19 em maiores de 12 anos. Aqueles que estão com a D2 atrasada também devem buscar um posto para completar o esquema vacinal.

A determinação para a terceira dose do público geral foi divulgada após o surgimento de casos da nova variante Ômicron. No município do Rio de Janeiro, nesse momento, há 31 possíveis casos da doença e segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), todos os pacientes estão com sintomas leves e em monitoramento. As amostras laboratoriais dos infectados passarão por sequenciamento genético para confirmar ou descartar a ocorrência da variante Ômicron. O resultado deve sair na próxima semana.