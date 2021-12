Vacinação é retomada nesta segunda-feira - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 27/12/2021 11:36

Rio – Os pontos de vacinação da cidade do Rio reabrem nesta segunda-feira (27) após a pausa para o Natal. No último domingo a prefeitura anunciou uma antecipação para a dose de reforço da covid-19 da população geral. De acordo com o município, os cariocas que tomaram a segunda dose há quatro meses ou mais podem receber o reforço. O novo protocolo segue a determinação do Ministério da Saúde. Até o próximo sábado, o público-alvo da vacinação da terceira dose contra a covid é de pessoas com 59 anos ou mais.

No Rio, mais de 5,4 milhões de cariocas estão com o calendário vacinal completo. O número equivale a 96,4% da população que vive no município. Até esta segunda, mais de 1,4 milhões de pessoas receberam a dose de reforço. Todos os postos de vacinação estão aplicando a D1 da vacina contra covid-19 em maiores de 12 anos. Aqueles que estão com a D2 atrasada também devem buscar um posto para completar o esquema vacinal.



A determinação para a terceira dose do público geral foi divulgada após o surgimento de casos da nova variante Ômicron. No município do Rio de Janeiro, nesse momento, há 31 possíveis casos da doença e segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), todos os pacientes estão com sintomas leves e em monitoramento. As amostras laboratoriais dos infectados passarão por sequenciamento genético para confirmar ou descartar a ocorrência da variante Ômicron. O resultado deve sair na próxima semana.



Já a Secretaria de Estado de Saúde (SES), iniciou na sexta-feira (24) a investigação de 43 casos suspeitos da variante Ômicron em nove municípios do estado: Rio de Janeiro (28 suspeitos), Angra dos Reis (4 suspeitos), Cabo Frio (1 suspeito), Macaé (2 suspeitos), Nilópolis (1 suspeito), Niterói (2 suspeitos), São Gonçalo (1 suspeito), Saquarema (1 suspeito) e Volta Redonda ( 3 suspeitos).



A pasta foi comunicada pela Rede Dasa RJ que 43 exames para covid-19 (realizados empregando o kit Thermo Multiplex) com indicativo da presença da variante Ômicron. As amostras foram coletadas entre os dias 1 e 20 deste mês.

Segundo a secretaria, este número não se trata de casos confirmados da variante Ômicron, uma vez que este tipo de análise empregada nos exames serve como método de triagem. As amostras serão sequenciadas pela Dasa e os resultados sairão nas próximas semanas.



Ainda de acordo com a SES, os municípios foram alertados pela pasta para que investiguem e acompanhem os pacientes e aqueles que tiveram contato com eles. Para aqueles em que ainda for possível realizar PCR, equipes das vigilâncias municipais vão coletar o exame para encaminhar ao Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen RJ). Os casos positivos seguirão para sequenciamento no laboratório de referência da Fiocruz.



Morte por gripe em Volta Redonda

A prefeitura disse que segue reforçando os cuidados necessários a serem tomados pela população. “Há um expressivo aumento de casos de síndromes gripais em todo o país, ao mesmo tempo em que a pandemia do novo coronavírus segue avançando em todo o mundo com a nova variante. Os cuidados já solicitados no dia a dia devem ser redobrados com as festas de fim de ano”, destacou o município.

A vacina contra a gripe também pode ser encontrada nos postos de saúde.