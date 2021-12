Manuela Griffo foi baleada no ombro esquerdo - Reprodução TV Globo

Publicado 27/12/2021 09:08 | Atualizado 27/12/2021 09:09

Rio - Uma menina de 9 anos foi atingida por uma bala perdida, na noite deste domingo, enquanto brincava de patins na Praça Narciso Luzes, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. De acordo com informações, Manuela Griffo estava com seus familiares usando o brinquedo que havia ganhado de presente de Natal, quando foi alvejada pelo disparo que atingiu seu ombro esquerdo.

A criança foi socorrida às pressas para um hospital particular, que fica próximo da pracinha. Manuela está internada no CTI e ainda deve passar por uma cirurgia para retirar a bala, mas seu estado de saúde é considerado estável.

"Foi tudo muito rápido, estávamos brincando na pracinha e aí ela sentiu uma ardência no ombro. Quando meu esposo viu sangrando, achamos que fosse uma pedra porque tinha muita criança na praça, poderia até ser uma bala de air soft, só soubemos que era um tiro no hospital", contou a mãe da menina, Tamyres Bartholomeu, ao O DIA.

"Agora estamos aguardando os médicos. Ela ainda está dormindo. Está falando normal, andando, só não quer comer, mas acredito que seja porque está nervosa", disse a mãe.

Tamyres também afirmou que não havia operação policial no momento em que filha foi baleada. "Nunca vi uma operação no meu bairro. Moro próximo ao 40ºBPM (Campo Grande) e do Regimento de Polícia Montada (Rpmont). É um bairro extremamente tranquilo, nunca imaginei passar por isso".

Em nota, a Polícia Militar informou que, na madrugada desta segunda-feira, uma equipe do 40ºBPM (Campo Grande) foi acionada para verificar a entrada de uma pessoa ferida em unidade de saúde particular localizada no bairro Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A situação foi constatada no hospital. De acordo com informações preliminares, o fato teria ocorrido no sub-bairro São Jorge.

A ocorrência foi encaminhada para a 35ª DP (Campo Grande).