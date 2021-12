Chuva chegou ao Rio nesta segunda-feira - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 27/12/2021 19:38 | Atualizado 27/12/2021 20:16

Rio - O Centro de Operações (COR) informou que o município do Rio retornou ao estágio de normalidade às 19h desta segunda-feira (27) porque não há previsão de chuva moderada a forte para as próximas horas. Segundo o Alerta Rio, neste momento, não há núcleos de chuva na cidade do Rio.

Entre 16h15 e 17h15, houve registro de chuva moderada na Penha, Jacarepaguá, São Cristóvão, Barra, Grota Funda, Recreio, Alto da Boa Vista e Saúde. Entre 15h e 16h, houve registro de rajada de vento forte nas estações Forte de Copacabana (58,0 km/h), Vila Militar (60,8 km/h) e Marambaia (52,2 km/h).

A recomendação do COR é de que os cariocas não ficassem embaixo de árvores ou coberturas metálicas, não praticassem esportes ao ar livre e não passassem sob cabos elétricos, outdoors, andaimes e escadas. De acordo com a meteorologista chefe do Alerta Rio, Juliana Hermsdorff, chuvas fracas e moderadas que ocorreram na cidade nesta segunda, e os temporais que atingiram o Rio nas últimas semanas são típicos da estação e o verão tem sido como o esperado para o período.

"Nesse verão, a gente segue com as características do verão aqui na cidade do Rio, que são essas pancadas de chuvas intensas, podendo ter intensidade forte num curto período de tempo. Essa é uma característica do verão, já climatológica. Então, chuvas como a gente teve semana passada e hoje também, são normais para o verão aqui na cidade do Rio", explicou a meteorologista.

A previsão é que aconteçam pancadas de chuva durante toda a semana e que os termômetros registrem queda nas temperaturas ao longo dos próximos dias. De acordo com o Climatempo, o Réveillon (31) na cidade deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e haverá períodos nublados, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Os termômetros podem registrar máxima de 29ºC e mínima de 21ºC. No primeiro dia de 2022, a temperatura volta a subir, com máxima de 31ºC e mínima de 25ºC. O dia será de sol, com aumento de nuvens, e há previsão de pancadas de chuva à noite.

Município de Volta Redonda tem chuva de granizo

Moradores de Volta Redonda, no Sul Fluminense, compartilharam nas redes sociais registros de uma chuva de granizo e dos fortes ventos que atingiram a cidade no início da tarde desta segunda-feira (27). De acordo com o relato de uma pessoa, o temporal teve início por volta das 12h45, mas se intensificou às 13h03. Um outro internauta comentou que além do granizo e do vento, alguns lugares ficaram sem energia elétrica, árvores caíram e telhados de casas voaram.

"Eu estava no bairro Aterrado, Volta Redonda. A chuva iniciou por volta de 12:54h e atingiu o ápice às 13:03h. Junto da chuva de granizo, tinha muito vento em todas as direções", afirmou um morador. "Acabou de cair o mundo aqui em Volta Redonda, chuva, granizo, vento, telha voando, árvore caindo, luz acabando, tudo isso em 5 minutos", contou outro. Confira imagens.