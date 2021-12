Chuva e ventania chegam ás cidades do Rio - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 27/12/2021 15:11 | Atualizado 27/12/2021 18:11

Rio - A cidade do Rio entrou em estágio de mobilização às 14h20 desta segunda-feira (27), devido às pancadas de chuva moderada, podendo ser forte, previstas para hoje. Por volta das 17h20, o Sistema Alerta Rio da prefeitura, informou que os núcleos de chuva avançam em direção à Baía de Guanabara, com parte mais intensa sobre a região de Itaboraí e a tendência é de redução dos acumulados de chuva para a próxima hora. Mais cedo, segundo o Alerta Rio, os núcleos de chuva que avançam da Baía de Sepetiba em direção ao município perderam força e outros núcleos de chuva moderada se deslocam em direção à Zona Norte.



Desde às 15h30, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR), houve registro de chuva fraca em Santa Cruz, Sepetiba, Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Barrinha, Riocentro, Bangu, Grota Funda, Campo Grande, Jacarepaguá e Cidades de Deus, na Zona Oeste. Na Zona Norte, também foi registrada chuva fraca no Grande Méier, Piedade, Anchieta, Ilha do Governador, Grajaú, Madureira, Tijuca, São Cristóvão, Irajá e na Penha. Já na Zona Sul, a chuva chegou no Vidigal, Rocinha, Jardim Botânico, Laranjeiras e Copacabana, enquanto no Centro houve registro nos bairros da Saúde e Santa Teresa.

Entre 16h15 e 17h15, houve registro de chuva moderada na Penha, Jacarepaguá, São Cristóvão, Barra, Grota Funda, Recreio, Alto da Boa Vista e Saúde. Entre 15h e 16h, houve registro de rajada de vento forte nas estações Forte de Copacabana (58,0 km/h), Vila Militar (60,8 km/h) e Marambaia (52,2 km/h). A recomendação do COR é de que os cariocas não fiquem embaixo de árvores ou coberturas metálicas, não pratiquem esportes ao ar livre e não passem sob cabos elétricos, outdoors, andaimes e escadas. A população deve ainda fechar janelas, basculantes e portas de armários, além do registro de gás.



Até o momento, houve registro de 14 raios na cidade. O Centro de Operações orienta para que as pessoas se afastem de árvores e terrenos abertos; não fiquem em piscinas, rios e lagos; não toquem em nada de metal ou elétrico e se estiverem dirigindo, permaneçam dentro do veículo. As recomendações alertam ainda para que fiquem longe das janelas, não tomem banho e não usem o celular durante a chuva.

A previsão é que aconteçam pancadas de chuva durante toda a semana e que os termômetros registrem queda nas temperaturas ao longo dos próximos dias. O Réveillon (31) na cidade será de sol com muitas nuvens durante o dia e haverá períodos nublados , com possibilidade de chuva a qualquer hora. Os termômetros podem registrar máxima de 29ºC e mínima de 21ºC. No primeiro dia de 2022, a temperatura volta a subir, com máxima de 31ºC e mínima de 25ºC. O dia será de sol, com aumento de nuvens, e há previsão de pancadas de chuva à noite.

Município de Volta Redonda tem chuva de granizo

Moradores de Volta Redonda, no Sul Fluminense, compartilharam nas redes sociais registros de uma chuva de granizo e dos fortes ventos que atingiram a cidade no início da tarde desta segunda-feira (27). De acordo com o relato de uma pessoa, o temporal teve início por volta das 12h45, mas se intensificou às 13h03. Um outro internauta comentou que além do granizo e do vento, alguns lugares ficaram sem energia elétrica, árvores caíram e telhados de casas voaram.

"Eu estava no bairro Aterrado, Volta Redonda. A chuva iniciou por volta de 12:54h e atingiu o ápice às 13:03h. Junto da chuva de granizo, tinha muito vento em todas as direções", afirmou um morador. "Acabou de cair o mundo aqui em Volta Redonda, chuva, granizo, vento, telha voando, árvore caindo, luz acabando, tudo isso em 5 minutos", contou outro. Confira imagens.