MetrôRio é multado após pesquisa da Agetransp - Divulgação

Publicado 27/12/2021 16:47 | Atualizado 27/12/2021 18:07

Rio - Em sessão regulatória, o Conselho Diretor da Agetransp decidiu multar a concessionária MetrôRio em R$ 801.953,71, por não atingir nota mínima exigida na pesquisa de opinião Índice da Qualidade dos Serviços (IQS), realizada junto a usuários do metrô, pelo Ibope, em março de 2018.

Os itens que tiveram os piores desempenhos, tanto para a Linha 1 quanto para a Linha 2, foram conforto (6,2 e 6,0 respectivamente), facilidade e tempo na compra de bilhetes (7,3 e 7,7), funcionamento das escadas rolantes (7,5 e 7,8), conservação de estações (7,7 e 8,0) e conservação dos trens (7,7 e 8,0).

De acordo com o contrato de concessão, a nota mínima exigida para a pesquisa IQS é 8,2, e refere-se à média de 16 parâmetros analisados. A nota obtida pela concessionária foi 8,1, de acordo com a opinião dos passageiros. Os outros itens avaliados são atendimento dos empregados, avisos sonoros nas estações, avisos sonoros nos trens, comunicação visual – sinalização no interior das estações, iluminação no interior das estações, informações aos usuários, limpeza dos trens, limpeza no interior das estações, segurança do sistema, tempo de espera nas plataformas e tempo de viagem.

Durante a sessão regulatória, os conselheiros decidiram ainda negar provimento a dois recursos e manter as respectivas penalidades de multa aplicadas à SuperVia, no valor de R$ 63.348,86, e à concessionária MetrôRio, no valor de R$ R$ 805.049,11.

O recurso que teve provimento negado à operadora do metrô também foi motivado por uma pesquisa Índice da Qualidade dos Serviços, desta vez referente a setembro de 2016. Na ocasião, a nota obtida na pesquisa também foi 8,1, não atingindo o índice mínimo previsto em contrato.

Em relação à SuperVia, responsável pela operação dos trens do Rio de Janeiro, a penalidade mantida refere-se a uma ocorrência de falta de energia elétrica, que afetou as duas vias entre as estações Santa Cruz e Inhoaíba, do ramal Santa Cruz, no dia 27 de setembro de 2017. Houve desembarque de passageiros na via férrea e interrupção da circulação de trens.

Procurado pelo DIA para comentar sobre o caso, o MetrôRio informou que a decisão ainda não foi publicada e, assim que for, a concessionária vai recorrer. "A penalidade foi aplicada com base em indicadores desatualizados, que precisam ser revistos", afirmou.