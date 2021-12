Acidente aconteceu na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca - Reprodução/Instagram

Publicado 27/12/2021 20:02 | Atualizado 27/12/2021 20:04





Segundo as investigações, a imprudência de ambos foi determinante para o acidente. O atleta dirigia entre 20% e 50% acima da velocidade máxima permitida na via, e a vítima cruzava as faixas de rolamento da via de grande movimento. Rio - O jogador de futebol Ramon Ramos Lima, lateral do Flamengo, foi indiciado por homicídio culposo (sem intenção de matar) por ter atropelado e matado o ciclista Jonatas Davi dos Santos, que trabalhava como entregador de aplicativo, no dia 4 de dezembro, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O relatório da Polícia Civil foi encaminhado ao Ministério Público do Rio Segundo as investigações, a imprudência de ambos foi determinante para o acidente. O atleta dirigia entre 20% e 50% acima da velocidade máxima permitida na via, e a vítima cruzava as faixas de rolamento da via de grande movimento.

Atropelamento



O ciclista estava trabalhando com entrega de comida para um aplicativo quando foi atropelado. O acidente aconteceu por volta das 20h30, altura do número 10.500, na faixa da esquerda da pista lateral da Avenida das Américas, no sentido Alvorada, altura da estação BRT interlagos. Jônatas chegou a ser levado para ser atendido no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas já deu entrada morto na unidade.



Em depoimento, o jogador do Flamengo negou ter consumido bebida alcóolica. Ele também afirmou que foi surpreendido pelo ciclista que cruzou a via repentinamente na frente do seu carro - Honda Civic - e que não foi possível evitar o acidente. Após o impacto, ele parou o carro para prestar socorro e, ao perceber que Jônatas estava machucado, entrou em contato com os serviços de emergência.



O jogador afirmou que permaneceu no local até a chegada do Corpo de Bombeiros e que, após a vítima ter sido socorrida em uma ambulância, recebeu a notícia de que Jônatas não resistiu aos ferimentos. No depoimento, Ramon também informou que estava em velocidade compatível com a via, e que pouco antes do local do acidente há, inclusive, um semáforo com radar de velocidade.