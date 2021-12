Lateral do Flamengo atropela e mata ciclista na Barra da Tijuca - Foto: Reprodução

Publicado 04/12/2021 22:38 | Atualizado 05/12/2021 13:59

Rio - O lateral do Flamengo Ramon Ramos Lima se envolveu em um acidente de carro, na noite deste sábado, que resultou na morte de um ciclista na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A vítima, identificada como Jonatas D. Santos, 30 anos, foi atropelada enquanto andava de bicicleta na Avenida das Américas, na altura do número 10.500.

As informações iniciais são de que o acidente aconteceu após o ciclista entrar na frente do carro do jogador. Assim que o acidente aconteceu, Ramon parou o carro para prestar ajuda à vítima. O lateral do Flamengo prestou depoimento na 16ª DP (Barra da Tijuca).

O quartel do Recreio foi acionado para a ocorrência às 20h35. O homem chegou a ser levado para atendimento no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra, mas não resistiu aos ferimentos. Militares do Corpo de Bombeiros estiveram no local. Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio) e a Polícia Militar foram acionadas.