De acordo com informações, o jogador prestou ajuda ao ciclista. Acidente aconteceu na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca - Reprodução/Instagram

Publicado 05/12/2021 09:01 | Atualizado 05/12/2021 09:32

Rio - Após o lateral do Flamengo Ramon Ramos Lima se envolver em um acidente de carro , na noite deste sábado, que resultou na morte de um ciclista na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, Flamengo colocou à disposição o jurídico do clube para atender o atleta.

Em entrevista ao ge.com, vice-presidente geral e jurídico do clube, Rodrigo Dunshee, disse que, até a noite deste sábado, Ramon seguia acompanhado de seu advogado.

"O Flamengo através do Marcos Braz e de mim colocou o departamento jurídico à disposição. Ele está acompanhado do seu advogado. Está bem, calmo, dentro do possível, prestando depoimento. É um acidente lamentável. Pelas primeiras informações que tivemos, nosso atleta não teve culpa. Marcos vai para lá agora junto com o assessor de imprensa. Qualquer coisa que ele precisar, eu também vou", disse ele.

O presidente do Flamengo, que foi reeleito neste sábado para os próximos três anos, Rodolfo Landim comentou sobre o acidente envolvendo o lateral do time. "Claro que a gente fica muito triste. Não sabemos nem em que condições ou o que aconteceu, pelas poucas informações. É um atleta exemplar, com comportamento exemplar. Em situações como essa, é óbvio que vamos prestar todo apoio", disse.

Já o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, afirmou que até a noite deste sábado eles ainda não tinham informações para passar aos jornalistas.

"O que poso falar é que o atleta, dentro do possível, dentro de uma situação dessa, estava tranquilo, chateado, triste, mas parece que ele parou, chamou, eu acho, a ambulância, o bombeiro, ele se apresentou com o advogado, fez todos os procedimentos que qualquer cidadão teria que fazer", afirmou ele.

Atropelamento

De acordo com as informações, o acidente aconteceu após o ciclista entrar na frente do carro do jogador. Assim que o acidente aconteceu, Ramon parou o carro para prestar ajuda à vítima. A vítima, identificada como Jonatas D. Santos, 30 anos, foi atropelada enquanto andava de bicicleta na Avenida das Américas, na altura do número 10.500. Na noite deste sábado, o lateral do Flamengo prestou depoimento na 16ª DP (Barra da Tijuca).

O quartel do Recreio foi acionado para a ocorrência às 20h35. O homem chegou a ser levado para atendimento no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra, mas não resistiu aos ferimentos. Militares do Corpo de Bombeiros estão no local. Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio) e a Polícia Militar foram acionadas.