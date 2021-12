Policiais da DRFA estão focados no combate aos receptadores de veículos roubados e em locais de desmanche de peças - Divulgação

Publicado 05/12/2021 00:00

"Estava dependendo de arriar um motor para a gente escrever, de Kwid, aquele três cilindros. Quanto que dá para fazer um bagulho desse aí, de mão de obra tua aí? Vê seu preço". A resposta é imediata: "300 merréis (sic), 350".

O diálogo é uma conversa entre criminosos que negociavam peças de carros roubadas e foi interceptado pela DRFA (Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis). A especializada mirou justamente nos receptadores — bandidos que recebem os veículos roubados — e alcançou, em novembro, o menor número de casos de roubo de veículos no Estado do Rio em 2021. O registro representou, também, o menor índice de ocorrências desse crime na série histórica mensal dos últimos cinco anos, com uma queda de mais de 55% em comparação com o mesmo período entre os anos de 2016 e 2020.

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), divulgados a O DIA, mostram que novembro de 2021 contabilizou 1564 roubos, enquanto o mesmo mês dos cinco anos anteriores registrou uma média de 3488 casos. Esse também é o menor índice de roubos de veículos no mês de novembro dos últimos 11 anos.

"Como a gente teve a restrição de atuar muito em favelas, por conta da determinação do STF, eu fui ao contrário, vim na ponta do receptador. Então, fomos onde tem a demanda, para evitar que tenha o roubo. A nossa estratégia aqui da DRFA é em relação a isso, bater bastante nos receptadores e nos desmanches, na venda de peças", explicou o delegado Márcio Braga, titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA).

O delegado aponta que o lockdown imposto pela pandemia ajudou na queda de registros do ano passado e que temia não conseguir manter esses índices em 2021. De acordo com Braga, a integração com outros órgãos e forças de segurança, e o aumento de patrulhamentos feitos pela especializada também fizeram parte de sua estratégia. "Apesar da pandemia ter atingido seu auge no ano passado, conseguimos reduzir ainda mais os roubos de veículos no Estado agora em 2021", disse.

Braga assumiu a delegacia no início da pandemia e sua equipe contabiliza 167 prisões. Entre os capturados está o suspeito de participar da tentativa de assalto, em Irajá, na Zona Norte do Rio, que terminou com a morte da empresária Selma Avelino Moraes, no dia 18 de novembro.