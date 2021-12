Homem morre em acidente na Grajaú-Jacarepaguá - Foto: Reprodução / Google Maps

Publicado 04/12/2021 18:35 | Atualizado 05/12/2021 07:48

Rio - Um homem morreu, na tarde deste sábado, após o carro capotar na Estrada Grajaú-Jacarepaguá, no Engenho Novo, Zona Norte. A vítima, identificada como Manuel A. de Souza, 68 anos, foi encontrada por militares do Corpo de Bombeiros do Grajaú em óbito.

O quartel foi acionado para socorrer a vítima às 12h19 deste sábado. O acidente aconteceu próximo ao retorno da serra, na altura do número 3826. A perícia foi acionada às 18h12. O corpo de Manuel de Souza foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio.