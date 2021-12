Homem morre após ter carro metralhado em Campo Grande - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 04/12/2021 18:03

Rio - Um homem foi morto, neste sábado, após ter o carro metralhado, em Campo Grande. A vítima foi levada para o Hospital Municipal Rocha Faria, no bairro da Zona Oeste, mas não resistiu aos ferimentos. A identidade do homem ainda não foi divulgada.

Agentes do 40º BPM (Campo Grande) foram chamados para a ocorrência na Estrada do Campinho. No local, eles encontraram um carro metralhado e o motorista ferido no banco do motorista. Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) fizeram a perícia no local do crime e realizam diligências para esclarecer o caso.

Nas redes sociais, internautas apontam que o homem seria um miliciano conhecido como "Caixote". Ele seria o líder da Favela do Barbante, em Campo Grande. Em nota, a Polícia Civil afirmou que ainda não há informação do homem ser um miliciano.