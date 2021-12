Novo coronavírus - Reprodução

Novo coronavírusReprodução

Publicado 04/12/2021 17:03 | Atualizado 04/12/2021 17:03

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este sábado, 1.346.998 casos confirmados e 69.132 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 504 novos casos e 8 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,13%, a maior do país.



Entre os casos confirmados, 1.276.362 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 10,2%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 6,6%.

Festa de Réveillon cancelada no Rio



prefeito Eduardo Paes decidiu cancelar neste sábado, 4, a programação oficial de Réveillon no Rio . A desistência vem em meio ao temor com a nova variante Ômicron em todo o país. Em uma publicação nas redes sociais, o prefeito do Rio afirmou que segue a ciência e, apesar da incerteza entre cancelar ou não, decidiu ouvir o lado mais "restritivo".

"Respeitamos a ciência. Como são opiniões divergentes entre comitês científicos, vamos sempre ficar com a mais restritiva. O Comitê da prefeitura diz que pode. O do Estado diz que não. Então não pode. Vamos cancelar dessa forma a celebração oficial do réveillon do Rio", afirmou Paes.