José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, estava como copiloto do bimotor que caiu em mar de Paraty, na Costa Verde do RioReprodução

Publicado 04/12/2021 16:05 | Atualizado 04/12/2021 16:26

Rio - No décimo dia seguido, a Marinha do Brasil tripulantes do bimotor que caiu no mar de Paraty, no último dia 24 . Nesta madrugada, um novo navio com 175 militares chegou à região para intensificar as buscas. Até o momento, o copiloto, José Porfírio de Brito Júnior, 20 anos, e o empresário Sérgio Dias, 45, não foram encontrados.

"A MB mantém a operação de Busca e Salvamento (SAR) com o Navio-Patrulha 'Guajará', a embarcação de casco semi-rígido 'Tarpon', da Agência Capitania Portos em Paraty, a embarcação de casco semi-rígido 'Tamanduá', da Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião, e, mais recentemente, com o NaPaOC 'Amazonas', incorporado nesta madrugada, mobilizando cerca de 175 militares dedicados exclusivamente às buscas, em apoio ao Salvaero (FAB)", afirmou a Marinha.

10 dias ininterruptos nas buscas aos tripulantes da ANV PP-WRS com NPa Guajará; NaPaOc Amazonas. NF Graça Aranha operando sonar, desde 03DEZ. 175 marinheiros atuando diretamente. Mais de 4.690 km² de área coberta.

Nesta sexta-feira, a mãe do copiloto do bimotor, a esteticista Ana Regina, fez um apelo emocionado na internet. Em uma série de stories postados em seu perfil no Instagram, ele pediu que aos internautas que ajudem com o fornecimento de redes de arraste. Ela também criticou o trabalho de buscas da Marinha, e afirmou que os equipamentos que estão sendo utilizados nas buscas estão sucateados

"Não vou esperar mais pela Marinha. Eles estão sendo desonestos comigo, uma mãe desesperada. Hoje é o nono dia de buscas. Informaram que iriam mandar navio com sonar mas ele não chegou até agora. O que está no local agora, está sem recursos. Fomos lá. Os militares, coitados, não têm culpa. O transporte deles está sucateado", disse Ana Regina.

Em paralelo ao trabalho do Corpo de Bombeiros, da Força Aérea Brasileira (FAB) e da Marinha, familiares e amigos do copiloto fazem buscas na região para localizar José Porfírio com lanchas. Além da mãe do jovem, a irmã e a namorada usam as redes sociais para também pedir ajuda de pessoas com embarcação para contribuir no trabalho de buscas.