Corpo de Bombeiros faz operação para localizar vítimas do bimotor que caiu entre Ubatuba, em São Paulo, e Paraty, no Rio de Janeiro - Reprodução

Publicado 02/12/2021 16:13 | Atualizado 03/12/2021 06:55

Rio - A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1o Distrito Naval (Com1oDN),informou na tarde desta quinta-feira que localizou e recolheu uma 'necessaire' com pertences supostamente relacionados aos tripulantes desaparecidos do bimotor que caiu entre Ubatuba e Paraty no último dia 24.



O objeto está sob a guarda da Marinha e será periciado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), órgão responsável pela investigação. Ao término do procedimento administrativo, o objeto ficará à disposição dos familiares. A bolsa foi encontrada pela embarcação de casco semi-rígido "Tarpon". As buscas aos tripulantes da aeronave prefixo PP-WRS, permanecem em curso pelooitavo dia consecutivo.



Após críticas por falta de transparência nas buscas. A Marinha também ressaltou em nota que o Comando é solidário ao momento crítico vivenciado e que mantém os familiares diretos de cada tripulante informados sobre o andamento das buscas. Com o propósito de obter mais informações que possam auxiliar nas buscas, o Salvamar Sueste, estrutura orgânica responsável por Operações de Busca e Salvamento (SAR) nesta região, emitiu Aviso aos Navegantes, dando ampla divulgação por Rádio, com o objetivo de alertar e solicitar apoio a todas as embarcações nas áreas próximas.



A Marinha reitera que mantém a sua atuação em apoio à Força Aérea Brasileira (FAB) que coordena a operação e conta com o Navio-Patrulha Guajará, a embarcação de casco semi-rígido “Tarpon”, da Agência Capitania Portos em Paraty, a embarcação de casco semi-rígido “Tamanduá”, da Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião, a aeronave H-36 Caracal do 3°/8° GAV daFAB, e os meios da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro.