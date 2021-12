Trem da Supervia - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Trem da SuperviaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 03/12/2021 06:39 | Atualizado 03/12/2021 12:24

Rio - Os trens dos ramais Santa Cruz e Japeri apresentaram atrasos na manhã desta sexta-feira (3), pelo segundo dia seguido. Segundo a SuperVia, o problema foi novamente o furto de cabos, desta vez nas proximidades da estação de Madureira, que alimenta os dois ramais. Na quinta-feira, a ocorrência aconteceu em Marechal Hermes. A circulação foi normalizada às 8h37.

Por conta do furto, os intervalos entre os trens precisam ser ampliados. No trecho Santa Cruz-Central do Brasil, o intervalo médio entre as chegadas das composições chegou a 13 minutos. O intervalo foi o mesmo no trecho entre Japeri e Central do Brasil. Na quinta-feira (2), a Polícia Militar prendeu três homens furtando cabos na rua João Vicente..

SuperVia registra mais que o dobro de ocorrências em 2021



A SuperVia afirma que novembro foi o segundo mês de 2021 com mais ocorrências de furtos de cabos - foram 89, uma a menos do que agosto. Ao longo do ano, a concessionária registrou 759 casos de furtos de cabos, mais que o dobro de 2020, quando foram registrados 355 casos. Ao todo, 32.293 metros de cabos foram retirados da linha férrea.

O ramal Japeri é, segundo a SuperVia, o mais crítico: foram 356 ocorrências e 17.146 metros de cabos furtados de janeiro a novembro. A administradora dos trens urbanos calcula um custo de R$ 1,5 milhão na reposição desse material.