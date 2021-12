Veículo teve uma das janelas completamente destruída - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 03/12/2021 11:53 | Atualizado 03/12/2021 14:15

Rio - Os passageiros que estavam no ônibus da linha 6146, da Viação Amparo, que faz o trajeto Itaipuaçu x Castelo, alvo de um assalto na manhã desta sexta-feira (3), na altura do Engenho do Roçado, próximo ao bairro do Rio do Ouro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, estão na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) para prestar depoimento sobre o caso. Na ação, uma idosa acabou sendo baleada e não resistiu.

O coletivo também está na especializada, onde passa por perícia. O veículo teve uma das janelas completamente destruída por conta do confronto, foi atingido com tiros no parabrisa, na traseira e há marcas dos disparos nos bancos. Ao menos 35 pessoas estavam no ônibus, que trafegava pela Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), quando os criminosos embarcaram e anunciaram o assalto, por volta das 5h. O subtenente Sérgio Augusto, de 54 anos, lotado no 2º BPM (Botafogo), que estava à paisana, reagiu a ação dos criminosos, dando início a um tiroteio. A arma usada por ele foi apreendida.

Na troca de tiros, Elvira Ferreira Matos, de 61 anos, foi baleada no tórax, e Eduardo Alves de Moura, de 33 anos, na perna. O PM também foi baleado na barriga. Os três foram socorridos para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, mas a idosa não resistiu aos ferimentos e morreu. O subtenente teve alta e deixou a unidade de saúde por volta das 8h40, em uma viatura da Polícia Militar e foi levado para a delegacia. De acordo com o HEAT, o estado de saúde de Eduardo é estável. O corpo de Elvira será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.



De acordo com o UOL, o motorista disse em depoimento que os criminosos chegaram a pagar pelas passagens de ônibus, no valor de R$100, e logo em seguida anunciaram o assalto. "Foi muito assustador. Eu estava dormindo, senti que o ônibus parou, mas até aí normal, e aí ouvi anunciarem o assalto. Nisso começou o tiroteio e eu me joguei no chão", contou ao UOL um passageiro, que pediu para não ser identificado.



Um dos passageiros teria sofrido uma crise nervosa. Os criminosos conseguiram fugir do local, levando pertences das vítimas. De acordo com o gerente de linha da Viação, Cláudio Figueiredo, a empresa foi surpreendida com o caso e enviou suporte ao local. Figueiredo afirmou, em entrevista ao BDRJ da TV Globo, que o motorista do ônibus está psicologicamente abalado.



"A gente foi surpreendido com essa notícia, por volta das 5h da manhã. Imediatamente fomos para o local com suporte, com dois gerentes de linha. A gente se solidariza com a cliente que morreu, a gente está aqui para transportar a vida para chegar ao seu destino, mas infelizmente aconteceu. O motorista está psicologicamente muito abalado e por esse motivo ele não irá falar. A gente está aqui com os clientes, dando todo o suporte, todo apoio necessário, nesse momento", afirmou o gerente de linha.



Segundo o gerente, havia cerca de nove meses que os ônibus da Viação não sofriam assaltos na região. Figueiredo informou ainda que todos os coletivos da empresa são monitorados por GPS e câmeras, e as imagens serão entregues às autoridades. Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento na DHNSGI e que agentes realizam diligências em busca de informações que ajudem a identificar a autoria do crime.



"Mais de oito, nove meses, por aí, (que não sofria assalto) nesse local. Então, nós fomos também surpreendidos de madrugada. A gente fica muito triste, porque é um ser humano. A gente fica consternado, mesmo. O motorista está muito abalado. (...) Todos os nossos coletivos são monitorados. Toda a frota é monitorada com GPS e com filmagem. Então, a gente está aguardando o pedido das autoridades, para a gente fornecer as imagens", afirmou o Cláudio Figueiredo ao BDRJ.



Procurada, a Viação Nossa Senhora do Amparo afirmou que "lamenta muito o fato ocorrido e se solidariza com as vítimas e seus familiares, e que foram direcionados funcionários para acompanhar a ocorrência e dar todo o suporte necessário aos nossos clientes e ajudar as autoridades policiais nas investigações."