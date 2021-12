Criminosos anunciaram o roubo e um PM à paisana reagiu, dando início ao tiroteio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Criminosos anunciaram o roubo e um PM à paisana reagiu, dando início ao tiroteioReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 03/12/2021 06:56 | Atualizado 03/12/2021 09:19

Rio - Uma idosa identificada como Elvia Ferreira Matos, de 61 anos, morreu em uma tentativa de assalto a um ônibus da viação Amparo, que trafegava pela Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na manhã desta sexta-feira (3), em São Gonçalo. Segundo testemunhas, dois criminosos anunciaram o roubo e um policial militar à paisana reagiu, dando início ao tiroteio. Elvia foi atingida no tórax e chegou a ser levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, mas não resistiu.

O ônibus da linha 6146 faz o trajeto Itaipuaçu (Maricá) x Castelo. Passageiros que faziam a viagem afirmaram que a dupla embarcou por volta das 5h30 na altura de Engenho do Roçado, bairro próximo de Rio do Ouro, em São Gonçalo. Um subtenente lotado no 2º BPM (Botafogo), identificado como Sérgio Augusto, de 54 anos, estava no interior do veículo e reagiu quando a dupla anunciou o assalto. O PM foi baleado no abdômen. Os criminosos conseguiram fugir com alguns pertences.

Além da idosa, que foi a óbito, e do policial, um outro homem também foi baleado. Eduardo Alves de Moura, de 33 anos, foi atingido na perna e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres. Viaturas do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e agentes do Corpo de Bombeiros estão no pátio do Hospital Alberto Torres, após terem feito o resgate dos feridos, que devem prestar depoimento na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).