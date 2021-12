Carro foi atingido por tiros na Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira - Reprodução / TV Globo

Carro foi atingido por tiros na Avenida Chrisóstomo Pimentel de OliveiraReprodução / TV Globo

Publicado 03/12/2021 07:52 | Atualizado 03/12/2021 12:51

Rio - Um homem foi morto a tiros, na Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, na Pavuna, Zona Norte do Rio, durante um confronto com a PM, na noite desta quinta-feira. Segundo a Polícia Militar, a troca de tiros aconteceu depois que agentes do 41ºBPM (Irajá) foram informados que os ocupantes do veículo tentavam assaltar na área. Outros dois suspeitos ficaram feridos. O corpo do baleado ainda estava no local por volta das 7h desta sexta.



A PM disse que fez a tentativa de abordagem e, durante a ação, houve troca de tiros. O veículo com três ocupantes foi alcançado e uma pistola, munições e dois aparelhos celulares foram apreendidos. Dois homens foram socorridos ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também na Zona Norte e um estava em óbito no local. A área foi isolada para perícia.

O caso foi registrado na 27ª DP (Vicente Carvalho) e será encaminhado para a 39ª DP (Pavuna), que seguirá com as investigações. Segundo a Polícia Civil, os agentes realizam diligências, coletam depoimentos e outras informações para esclarecer o caso.