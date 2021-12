Domenico Mandarino, professor da Uerj Foto: Eliane Carvalho / Governo do Estado do RJ - Foto: Eliane Carvalho / Governo do Estado do RJ

Publicado 03/12/2021 21:26

Rio - Professor de Administração da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Domenico Madarino, 71 anos, comemora o aniversário de 71 anos da universidade em que leciona há 41. Mandarino, como é conhecido por todos, também foi estudante de Ciências Econômicas na década de 80 e, atualmente, ocupa o cargo de assessor-chefe da reitoria.

"Tenho uma grande conexão com a Uerj, local que é a minha segunda casa. Ingressei como estudante antes da redemocratização de 1988 e presenciei momentos de crescimento e expansão da universidade. Pude ver os cursos de extensão, pós-gradução, mestrado e doutorado sendo implementados, além do surgimento dos movimentos estudantis. Na minha época, o ensino era somente o de graduação", disse o professor do curso de Administração.



Nos 71 anos da Uerj, o professor destaca o sistema de cotas como ponto alto de avanço da trajetória da universidade. A Uerj foi a primeira instituição do país a adotar esse sistema. "Eu costumo chamar as cotas de reserva de vagas e, como docente, posso presenciar a gratidão e o esforço desses alunos por estarem ingressando em um ensino público de qualidade. Vê-los entrando no mercado de trabalho, avançando para um mestrado ou doutorado é extremamente gratificante. Muitos deles são os primeiros da família a ingressarem em um curso superior. Na minha visão, esse foi o principal avanço do estado conquistado pela Uerj", emocionou-se.



A Universidade do Estado do Rio de Janeiro comemora 71 anos já com o retorno às aulas presenciais, saindo da fase crítica da pandemia, com conquistas e perspectivas de crescimento. "Estamos em um momento importante da universidade, no qual conseguimos dar a volta por cima diante de uma crise financeira que ficou no passado, conseguindo, assim, atender a diversas demandas da comunidade da instituição, além de estarmos preparando a volta presencial dos alunos de forma segura. A Uerj está em diversos pontos do estado, levando ensino público de qualidade para a população fluminense", destacou o reitor da universidade, Ricardo Lordi.



Para celebrar a data, a Uerj realizou nesta sexta-feira, 3, o primeiro encontro pós-retorno presencial, com uma cerimônia em homenagem aos funcionários que completam 25 e 40 anos servindo ao Estado do Rio de Janeiro, além da apresentação do coral da instituição.