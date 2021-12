Carro foi atingido por tiros na Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira - Reprodução / TV Globo

Publicado 03/12/2021 21:07

Rio - A Polícia Civil vai periciar os fuzis usados pelos policiais militares do 41ºBPM (Irajá) e uma pistola, que seria dos ocupantes de um carro envolvido em uma troca de tiro na Pavuna, Zona Norte do Rio, na noite da última quinta-feira . O confronto balístico foi acionado após divergências nas versões apresentadas por familiares dos homens baleados e PMs. A informação foi divulgada pelo G1. A ação terminou com um homem, identificado como Davi dos Santos, morto e um pedestre baleado.