Colégio Pedro II - Fabio Costa/Agencia O Dia

Colégio Pedro II Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 06/12/2021 17:50

Rio - O Colégio Pedro II deu início ao processo seletivo de novos alunos para o ano letivo 2022, com previsão de início no mês de abril. De 6 de dezembro a 6 de janeiro de 2022 estão abertas as inscrições para candidatos à educação infantil, ensino fundamental, ensino médio regular e integrado, Proeja e cursos técnicos subsequentes ao ensino médio.

De acordo com a instituição, são mais de 2,1 mil vagas ofertadas entre os diferentes níveis de ensino. Devido às limitações impostas pela pandemia da covid-19, todas as vagas serão preenchidas por meio de sorteio. O valor da taxa de inscrição é de R$ 40, exceto para candidatos ao Proeja que têm inscrição gratuita.



Para o 6º ano do ensino fundamental, serão reservadas 50% das vagas oferecidas para candidatos que tenham cursado o 4º e o 5º anos do fundamental em escolas da rede pública.



Para a 1ª série do ensino médio regular e integrado, 50% das vagas oferecidas serão reservadas para candidatos que tenham cursado todos os anos do ensino fundamental (1º ao 9º anos) em escola da rede pública.



Para os cursos técnicos subsequentes, a reserva de 50% das vagas será para candidatos que tenham cursado todo o ensino médio (1ª à 3ª série) em escola da rede pública.



Os sorteios de vagas acontecerão entre 9 e 25 de fevereiro e serão transmitidos pelo canal oficial do Colégio Pedro II no Youtube. O cronograma dos sorteios será divulgado no dia 7 de fevereiro.



Os candidatos serão identificados pelo seu número de inscrição. Será sorteado 50% do número de vagas oferecidas para candidatos que permanecerão em lista de espera para convocação à matrícula em caso de desistência de candidatos sorteados para preenchimento imediato das vagas oferecidas.