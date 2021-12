Rio de Janeiro

Complexo do Salgueiro: DH terminará de ouvir PMs do Bope sobre corpos encontrados no mangue esta semana

Segundo a Polícia Civil, mais quatro militares prestarão depoimentos nesta terça e quarta-feira. A DH de Niterói e o Ministério Público apuram as circunstâncias das mortes

Publicado há 3 horas