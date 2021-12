Momento em que empresário é atingido por soco - Divulgação

Momento em que empresário é atingido por socoDivulgação

Publicado 06/12/2021 15:51 | Atualizado 06/12/2021 17:20

Rio - A Prefeitura de Guapimirim afirmou, na tarde desta segunda-feira (6), que irá investigar o diretor de eventos do município, Alexandre Martins Guedes, por agressão a um empresário em um bar da região. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento mostram Xandico, como é conhecido Alexandre, dando chutes e socos em um homem identificado como Ralph Matos, que seria o proprietário do local.

No vídeo, é possível ver Alexandre chegando no bar sem chamar a atenção e, logo em seguida, se aproximando da mesa onde Ralph está sentado. O diretor de eventos chama o empresário e, em seguida, desfere um soco em seu rosto. O dono do bar cai no chão e recebe vários chutes do agressor. Assim que as agressões começaram, frequentadores do estabelecimento tentar intervir e afastar Alexandre da vítima.

Procurada pelo DIA, a Prefeitura de Guapimirim informou que abrirá uma investigação para apurar o caso. Além disso ressaltou que "a relação entre as partes já é desgastada há muitos anos, quando ambos disputavam destaque com seus blocos de Carnaval. Sempre existiu rivalidade entre eles".

Ao finalizar, a pasta disse que não aprova em hipótese alguma, a violência, principalmente "se tratando de uma cidade tão afetuosa" e que "assim que os fatos estiverem esclarecidos, a administração tomará as devidas providências, caso necessário".

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado e as investigações estão em andamento na 67ª DP (Guapimirim). As imagens foram analisadas e os envolvidos prestaram depoimento. A delegacia aguarda o laudo do exame de corpo de delito.