Motorista se esconde em banheiro para fugir da Lei SecaDivulgação/Operação Lei Seca

Publicado 06/12/2021 19:56

Rio - Para evitar ser apreendido em uma blitz da Lei Seca que acontecia na Rua Dr. Nilo Peçanha, Centro de São Gonçalo, no domingo (5), um motorista estacionou o veículo alguns metros antes de chegar até os agentes, entrou em uma igreja e se trancou no banheiro. Os policiais perceberam a movimentação suspeita do condutor e foram atrás dele. O motorista só saiu do reservado após ser convencido pelo pastor da igreja.



Ele confessou aos agentes da Operação Lei Seca e do São Gonçalo Presente que havia ingerido bebida alcoólica momentos antes de dirigir. Após ser informado que poderia se recusar a fazer o teste do etilômetro (bafômetro), o motorista optou por não fazê-lo.

Ele foi autuado e o veículo liberado após apresentação de um condutor habilitado.