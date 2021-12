Equipes da prefeitura estiveram no bairro nesta segunda-feira - Seop / Divulgação

Publicado 06/12/2021 18:23

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) expandiu, nesta segunda-feira, o Programa "Ambulante em Harmonia" para o bairro da Cacuia, na Ilha do Governador, na Zona Norte. O programa visa promover o ordenamento em áreas que possuem forte concentração comercial na cidade. Para isso, parte-se da ideia de harmonização dos espaços públicos entre o comércio constituído, os ambulantes, pedestres e moradores.



O local foi ordenado pela Coordenadoria de Controle Urbano (CCU), vinculada à Seop, e os novos pontos foram mapeados e organizados. Ao todo, foram concedidas 29 novas licenças a ambulantes da região, que se somam a outros 29 que já tinham autorização para atuação no local, totalizando 58 trabalhadores beneficiados.

De acordo com o órgão, o projeto contempla trechos da Estrada da Cacuia, Estrada do Galeão e Rua Combu. As barracas foram entregues pelo secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale e pelo subprefeito das Ilhas, Rodrigo Toledo.



“Essa é mais uma importante entrega do Ambulante em Harmonia, dessa vez na Ilha do Governador. Na conversa com os ambulantes que foram contemplados com novas licenças e com aqueles que já eram regulares, testemunhei o resgate da dignidade deles, alinhado ao ordenamento do espaço público”, destaca o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, que adianta que outras duas praças serão entregues até o fim de 2021.



O Subprefeito das Ilhas, Rodrigo Toledo acrescentou, “Com a implementação do Ambulante em Harmonia, a Prefeitura não está apenas entregando barracas, alvarás e licenças para as pessoas poderem trabalhar. Estamos devolvendo a dignidade a esses trabalhadores, para que possam desenvolver suas atividades de forma regular e garantir o sustento para suas famílias nesse momento difícil em que o país se encontra por causa da pandemia”.



O primeiro local a receber o programa foi o entorno da Praça das Nações, em Bonsucesso, no início do mês de julho. Em seguida, foi a vez do Méier, no início de novembro. Desde o lançamento do programa, já foram criados 224 novos pontos de comércio na cidade.