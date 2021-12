Ralph quebrou o nariz e também precisou levar pontos - Arquivo Pessoal

Ralph quebrou o nariz e também precisou levar pontosArquivo Pessoal

Publicado 06/12/2021 17:31

Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver o criminoso, Alexandre Martins Guedes, que é o diretor de eventos do município, dando socos e chutes em Ralph. Assim que as agressões começam, pessoas que estão no estabelecimento tentam intervir e afastar o agressor da vítima.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Guapimirim, que alegou que o desentendimento entre os dois já acontece há bastante tempo. "Sabemos que a relação entre as partes já é desgastada há muitos anos, quando ambos disputavam destaque com seus blocos de carnaval. Sempre existiu rivalidade entre eles. Contudo, não aprovamos, em hipótese alguma, a violência, principalmente se tratando de uma cidade tão afetuosa", afirmou a pasta.

Ralph, entretanto, disse que a versão da prefeitura não é verdadeira. "Nunca houve agressão, nem essa questão que eles (prefeitura) estão falando. Isso é uma nota mentirosa. O desentendimento que a gente tem é quando chega o Carnaval, pelo fato do meu bloco ser muito maior".

O empresário continua dizendo que Alexandre sempre teve regalias durante festas na cidade por ele ser uma pessoa pública. "Ele sempre usou de regalias do governo, inclusive do dinheiro público. Ele já conseguiu levar alguns artistas porque era tudo bancado por secretários e prefeitos".

Além disso, Ralph cita que a prefeitura está fazendo "uma linha de defesa" para poder "tirar a credibilidade e tentar aliviar o peso da agressão".

Ao finalizar, ele diz que durante a briga, Alexandre quebrou seu nariz em três lugares e que precisou de levar pontos em um machucado. Tanto a vítima quanto o agressor já prestaram depoimentos na 67ª DP (Guapimirim). Agora, a polícia aguarda o resultado do exame de corpo de delito de Ralph, feito nesta segunda-feira (6).