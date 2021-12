José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, estava como copiloto do bimotor que caiu em mar de Paraty, na Costa Verde do Rio - Reprodução

Publicado 06/12/2021 17:09 | Atualizado 06/12/2021 17:18

Rio - Ana Regina Agostinho, mãe do copiloto José Porfírio de Brito Júnior, informou que parte da asa do bimotor que caiu em Ubatuba no dia 24 de novembro foi localizada nesta segunda-feira. Segundo confirmou a Marinha do Brasil (MB), por meio do Comando do 1º Distrito Naval, o objeto foi encontrado entre Ubatuba e Ilhabela, e foi encaminhado para a Delegacia de São Sebastião, em São Paulo, que está investigando o acidente.





Nesta sexta-feira, a mãe do copiloto do bimotor, a esteticista Ana Regina, fez um apelo emocionado na internet. Em uma série de stories postados em seu perfil no Instagram, ela pediu aos internautas que ajudem com o fornecimento de redes de arraste. Ela também criticou o trabalho de buscas da Marinha, e afirmou que os equipamentos que estão sendo utilizados nas buscas estão sucateados

"Não vou esperar mais pela Marinha. Eles estão sendo desonestos comigo, uma mãe desesperada. Hoje é o nono dia de buscas. Informaram que iriam mandar navio com sonar mas ele não chegou até agora. O que está no local agora, está sem recursos. Fomos lá. Os militares, coitados, não têm culpa. O transporte deles está sucateado", disse Ana Regina.

Em paralelo ao trabalho do Corpo de Bombeiros, da Força Aérea Brasileira (FAB) e da Marinha, familiares e amigos do copiloto fazem buscas na região para localizar José Porfírio com lanchas. Além da mãe do jovem, a irmã e a namorada usam as redes sociais para também pedir ajuda de pessoas com embarcação para contribuir no trabalho de buscas.