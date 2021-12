Agência assaltada no Centro do Rio - Reprodução/GoogleMaps

Agência assaltada no Centro do RioReprodução/GoogleMaps

Publicado 06/12/2021 17:15 | Atualizado 06/12/2021 18:30

Rio - Um tiroteio durante uma tentativa de assalto dentro de uma agência bancária do Santander na Avenida Marechal Fontenelle, no Campo dos Afonsos, Zona Oeste do Rio, deixou uma pessoa baleada na tarde desta segunda-feira. Segundo relatos, um policial civil reagiu e os criminosos fugiram. O quartel do Corpo de Bombeiros de Ricardo de Albuquerque foi acionado às 15h55 e informou que a vítima foi socorrida pela própria polícia. Não há informações sobre a identidade e o estado de saúde da vítima, nem de onde partiu o disparo que a atingiu.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 14º BPM (Bangu) foram acionadas para checar uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo em uma agência bancária na região. Chegando ao local, um policial civil se apresentou informando ter reagido a uma tentativa de roubo. Os criminosos fugiram. Um homem que passava pelo local foi atingido e socorrido ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. O caso, que segue em andamento, foi registrado na 33ª DP (Realengo).

Em nota, o Santander confirmou a tentativa de roubo na agência localizada na Avenida Marechal Fontenelle e "que está colaborando com as investigações policiais".